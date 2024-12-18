Стало відомо, чи вимикатимуть світло 19 грудня

В Україні у четвер, 19 грудня, не будуть застосовувати графіки відключення електроенергії. Це вже третій день, коли не вимикатимуть світло.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

"Ще один день завтра буде без відключень світла", - написав Коваленко.

Також про те, що відключення не будуть застосовуватись свідчать повідомлення із застосунку "Київ цифровий". Однак варто зауважити, що наразі в "Укренерго" не повідомляли про те, що графіки скасовані.

Нагадаємо, графіки погодинних відключень електроенергій для населення перестали застосовуватися з 17 грудня.

Варт зауважити, що вчора "Укренерго" спочатку повідомило, що 18 грудня графіки будуть діяти з 07:00 до 20:00 і світло вимикатимуть у пів черги. Однак потім було скасовано дію графіків.

Відключення світла в Україні

Росія посилила атаки на енергетичну інфраструктуру України, націлившись на ТЕС, ГЕС та трансформаторні підстанції, використовуючи ракети та дрони-камікадзе "Шахед".

17 листопада було задіяно понад 120 ракет і 90 дронів, 28 листопада удари пошкодили об'єкти в 14 областях, а 13 грудня Росія запустила 94 ракети та 193 дрони. З 16 грудня в Україні діють нові правила відключення електроенергії