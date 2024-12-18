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Стало відомо, чи вимикатимуть світло 19 грудня

Середа 18 грудня 2024 20:58
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Стало відомо, чи вимикатимуть світло 19 грудня Ілюстративне фото: українцям розповіли, чи вимикатимуть світло 19 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у четвер, 19 грудня, не будуть застосовувати графіки відключення електроенергії. Це вже третій день, коли не вимикатимуть світло.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

"Ще один день завтра буде без відключень світла", - написав Коваленко.

Також про те, що відключення не будуть застосовуватись свідчать повідомлення із застосунку "Київ цифровий". Однак варто зауважити, що наразі в "Укренерго" не повідомляли про те, що графіки скасовані.

Нагадаємо, графіки погодинних відключень електроенергій для населення перестали застосовуватися з 17 грудня.

Варт зауважити, що вчора "Укренерго" спочатку повідомило, що 18 грудня графіки будуть діяти з 07:00 до 20:00 і світло вимикатимуть у пів черги. Однак потім було скасовано дію графіків.

Відключення світла в Україні

Росія посилила атаки на енергетичну інфраструктуру України, націлившись на ТЕС, ГЕС та трансформаторні підстанції, використовуючи ракети та дрони-камікадзе "Шахед".

17 листопада було задіяно понад 120 ракет і 90 дронів, 28 листопада удари пошкодили об'єкти в 14 областях, а 13 грудня Росія запустила 94 ракети та 193 дрони. З 16 грудня в Україні діють нові правила відключення електроенергії

Детально про те, як тепер вимикатимуть світло читайте у матеріалі РБК-Україна "Черги "навпіл" і нові інтервали. Якими будуть графіки відключення світла з 16 грудня".

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