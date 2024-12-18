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Стало известно, будут ли выключать свет 19 декабря

Среда 18 декабря 2024 20:58
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Стало известно, будут ли выключать свет 19 декабря Иллюстративное фото: украинцам рассказали, будут ли выключать свет 19 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине в четверг, 19 декабря, не будут применять графики отключения электроэнергии. Это уже третий день, когда не будут выключать свет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

"Еще один день завтра будет без отключений света", - написал Коваленко.

Также о том, что отключения не будут применяться свидетельствуют сообщения из приложения "Киев цифровой". Однако стоит заметить, что пока в "Укрэнерго" не сообщали о том, что графики отменены.

Напомним, графики почасовых отключений электроэнергии для населения перестали применяться с 17 декабря.

Стоит заметить, что вчера "Укрэнерго" сначала сообщило, что 18 декабря графики будут действовать с 07:00 до 20:00 и свет будут выключать в пол-очереди. Однако затем было отменено действие графиков.

Отключение света в Украине

Россия усилила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, нацелившись на ТЭС, ГЭС и трансформаторные подстанции, используя ракеты и дроны-камикадзе "Шахед".

17 ноября было задействовано более 120 ракет и 90 дронов, 28 ноября удары повредили объекты в 14 областях, а 13 декабря Россия запустила 94 ракеты и 193 дрона. С 16 декабря в Украине действуют новые правила отключения электроэнергии.

Подробно о том, как теперь будут выключать свет читайте в материале РБК-Украина "Очереди "пополам" и новые интервалы. Какими будут графики отключения света с 16 декабря".

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