Стало відомо, чи підтримують у Макрона заклик Трампа "змінити Зеленського"

Міністр зробив коментар на тлі закликів президента США Дональда Трампа обрати нового українського лідера.

Лескюр наголосив, що Париж і надалі підтримуватиме Київ. За його словами, на наступній зустрічі європейських міністрів закордонних справ розглядатимуть питання розширення санкцій проти Росії.

"Я можу сказати вам ось що - ми Україну не зрадимо. Завтра відбудеться зустріч європейських міністрів закордонних справ, на якій розглядатимуть розширення санкцій проти Росії. Сьогодні ми прагнемо посилювати санкції, а не послаблювати їх. Ми були поруч з Україною від самого початку й залишимося до кінця", — заявив міністр.

Так він відповів на запитання, чи не вважає зрадою України домовленість США з Росією щодо дизельного пального та заяву Трампа про необхідність зміни українського президента.

Що у Франції думають про заклик Трампа змінити президента України

Лескюр назвав Володимира Зеленського "справжнім героєм", завдяки якому Україна продовжує протистояти російському вторгненню.

Він підкреслив, що питання обрання глави держави належить виключно до компетенції українців і має вирішуватися демократичним шляхом.

"Лише український народ може обирати свого лідера. Якщо одного дня він захоче змінити лідера, то зробить це за демократичними правилами. Але сьогодні Володимир Зеленський - президент України. І він видатний президент", - сказав французький міністр.

За його словами, саме українці мають визначати власне майбутнє та вирішувати, хто представлятиме країну на посаді президента.

Франція закликала захистити Україну перед зимою

Окремо Лескюр нагадав про готовність України припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія у відповідь зупинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Міністр звернув увагу на наближення зими та необхідність захистити Україну від російських ударів.

"Ми стоїмо на порозі зими. Ми знаємо, якими суворими бувають зими в Україні. Тож питання сьогодні в тому, чи здатні ми захистити Україну", — наголосив він.

Крім того, під час щорічних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку в Бангкоку Лескюр планує працювати над посиленням допомоги Україні та відновленням об'єкта в Чорнобилі, пошкодженого російським ударом.