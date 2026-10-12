RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Стало известно, поддерживают ли у Макрона призыв Трампа "сменить Зеленского"

01:15 12.10.2026 Пн
3 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр (из открытых источников)

Франция не изменит Украине и продолжит выступать за ужесточение санкций против России. При этом украинцы должны решать, кто будет возглавлять их государство.

Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр, передает РБК-Украина со ссылкой на RadioFrance.

Министр сделал комментарий на фоне призывов президента США Дональда Трампа избрать нового украинского лидера.

Лескюр подчеркнул, что Париж и дальше будет поддерживать Киев. По его словам, на следующей встрече европейских министров иностранных дел будут рассмотрены вопросы расширения санкций против России.

"Я могу сказать вам вот что – мы Украину не предадим. Завтра состоится встреча европейских министров иностранных дел, на которой будут рассматривать расширение санкций против России. Сегодня мы стремимся усиливать санкции, а не ослаблять их. Мы были рядом с Украиной с самого начала и останемся до конца", — заявил министр.

Так он ответил на вопрос, не считает ли предательством Украины договоренность США с Россией относительно дизельного горючего и заявление Трампа о необходимости смены украинского президента.

Что во Франции думают о призыве Трампа сменить президента Украины

Лескюр назвал Владимира Зеленского "настоящим героем", благодаря которому Украина продолжает противостоять российскому вторжению.

Он подчеркнул, что вопрос избрания главы государства входит исключительно в компетенцию украинцев и должен решаться демократическим путем.

"Лишь украинский народ может выбирать своего лидера . Если однажды он захочет сменить лидера, то сделает это по демократическим правилам. Но сегодня Владимир Зеленский – президент Украины. И он выдающийся президент", – сказал французский министр.

По его словам, именно украинцы должны определять собственное будущее и решать, кто будет представлять страну на посту президента.

Франция призвала защитить Украину перед зимой

Отдельно Лескюр напомнил о готовности Украины прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Россия в ответ остановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Министр обратил внимание на приближающуюся зиму и необходимость защитить Украину от российских ударов.

"Мы стоим на пороге зимы. Мы знаем, как суровы бывают зимы в Украине. Поэтому вопрос сегодня в том, способны ли мы защитить Украину", — подчеркнул он.

Кроме того, во время ежегодных встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка в Бангкоке, Лескюр планирует работать над усилением помощи Украине и восстановлением объекта в Чернобыле, поврежденного российским ударом.

Ранее Трамп заявил, что Украине пора избрать нового президента. Это заявление прозвучало после оглашения договоренности с Россией о поставках дизельного горючего.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ответ подчеркнул, что Зеленский имеет поддержку украинского народа и только граждане Украины могут решать вопросы своего лидера.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийФранция