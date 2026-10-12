Стало известно, поддерживают ли у Макрона призыв Трампа "сменить Зеленского"

Министр сделал комментарий на фоне призывов президента США Дональда Трампа избрать нового украинского лидера.

Лескюр подчеркнул, что Париж и дальше будет поддерживать Киев. По его словам, на следующей встрече европейских министров иностранных дел будут рассмотрены вопросы расширения санкций против России.

"Я могу сказать вам вот что – мы Украину не предадим. Завтра состоится встреча европейских министров иностранных дел, на которой будут рассматривать расширение санкций против России. Сегодня мы стремимся усиливать санкции, а не ослаблять их. Мы были рядом с Украиной с самого начала и останемся до конца", — заявил министр.

Так он ответил на вопрос, не считает ли предательством Украины договоренность США с Россией относительно дизельного горючего и заявление Трампа о необходимости смены украинского президента.

Что во Франции думают о призыве Трампа сменить президента Украины

Лескюр назвал Владимира Зеленского "настоящим героем", благодаря которому Украина продолжает противостоять российскому вторжению.

Он подчеркнул, что вопрос избрания главы государства входит исключительно в компетенцию украинцев и должен решаться демократическим путем.

"Лишь украинский народ может выбирать своего лидера . Если однажды он захочет сменить лидера, то сделает это по демократическим правилам. Но сегодня Владимир Зеленский – президент Украины. И он выдающийся президент", – сказал французский министр.

По его словам, именно украинцы должны определять собственное будущее и решать, кто будет представлять страну на посту президента.

Франция призвала защитить Украину перед зимой

Отдельно Лескюр напомнил о готовности Украины прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Россия в ответ остановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Министр обратил внимание на приближающуюся зиму и необходимость защитить Украину от российских ударов.

"Мы стоим на пороге зимы. Мы знаем, как суровы бывают зимы в Украине. Поэтому вопрос сегодня в том, способны ли мы защитить Украину", — подчеркнул он.

Кроме того, во время ежегодных встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка в Бангкоке, Лескюр планирует работать над усилением помощи Украине и восстановлением объекта в Чернобыле, поврежденного российским ударом.