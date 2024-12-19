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Стало відомо, чи будуть завтра відключати світло за графіками в Києві

Ілюстративне фото: у Києві завтра не відключатимуть світло (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві завтра, 20 грудня, не планують застосовувати графіки відключень світла. Але необхідність економного споживання електроенергії зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора Yasno Сергія Коваленка у Facebook.

"Завтра без відключень. Але не забувайте про економію в пікові години", - написав Коваленко.

Також він нагадав киянам, що настав час заплатити за світло.

Вимкнення світла в Україні

Нагадаємо, останні кілька днів в Україні вперше за довгий час перестали застосовувати графіки відключень світла.

Як пояснили в ДТЕК, є три причини, чому обмеження не діють. Зокрема, це пов'язано з потеплінням - українці менше вмикають обігрівачі і через це рівень споживання електроенергії падає.

Необхідність відключати світло за графіками викликана постійними ударами росіян по об'єктах генерації електроенергії. Окупанти регулярно атакую критичну інфраструктуру України своїми ракетами та безпілотниками.

Останній масований удар стався 13 грудня. Тоді українські захисники збили 81 із 93 ракет, а також 80 зі 193 ударних дронів. Ще понад 100 безпілотників були локаційно втрачені.

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