Стало відомо, чи будуть завтра відключати світло за графіками в Києві

Вимкнення світла в Україні

Нагадаємо, останні кілька днів в Україні вперше за довгий час перестали застосовувати графіки відключень світла.

Як пояснили в ДТЕК, є три причини, чому обмеження не діють. Зокрема, це пов'язано з потеплінням - українці менше вмикають обігрівачі і через це рівень споживання електроенергії падає.

Необхідність відключати світло за графіками викликана постійними ударами росіян по об'єктах генерації електроенергії. Окупанти регулярно атакую критичну інфраструктуру України своїми ракетами та безпілотниками.

Останній масований удар стався 13 грудня. Тоді українські захисники збили 81 із 93 ракет, а також 80 зі 193 ударних дронів. Ще понад 100 безпілотників були локаційно втрачені.

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