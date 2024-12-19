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Стало известно, будут ли завтра отключать свет по графикам в Киеве

Иллюстративное фото: в Киеве завтра не будут отключать свет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра, 20 декабря, не планируют применять графики отключений света. Но необходимость экономного потребления электроэнергии сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора Yasno Сергея Коваленко в Facebook.

"Завтра без отключений. Но не забывайте об экономии в пиковые часы", - написал Коваленко.

Также он напомнил киевлянам, что пришло время заплатить за свет. 

Отключения света в Украине

Напомним, последние несколько дней в Украине впервые за долгое время перестали применять графики отключений света.

Как объяснили в ДТЭК, есть три причины, почему ограничения не действуют. В частности, это связано с потеплением - украинцы меньше включают обогреватели и из-за этого уровень потребления электроэнергии падает.

Необходимость отключать свет по графикам вызвана постоянными ударами россиян по объектам генерации электроэнергии. Оккупанты регулярно атакую критическую инфраструктуру Украины своими ракетами и беспилотниками.

Последний массированный удар произошел 13 декабря. Тогда украинские защитники сбили 81 из 93 ракет, а также 80 из 193 ударных дронов. Еще более 100 беспилотников были локационно потеряны.

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