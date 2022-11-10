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Стало відомо, чи буде Байден зустрічатись з Лавровим на саміті G20

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Четвер 10 листопада 2022 20:57
Стало відомо, чи буде Байден зустрічатись з Лавровим на саміті G20 Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Президент США Джо Байден на саміті G20 не планує зустрічатися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана.

Радник президента зазначив, що Байден не планує обговорювати з Лавровим засуджену в РФ громадянку США Бріттні Грінер або інші теми.

"Її утримують несправедливо. Росія не виявила бажання брати участь у переговорах щодо її звільнення", - заявив Салліван.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін не поїде на саміт G20 до Індонезії. Замість нього відправлять міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Також стало відомо, що президент США Джо Байден проведе зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на саміті G20 у понеділок, 14 листопада. Обидва лідери обговорять низку регіональних і глобальних питань.

Ще у серпні Росія засудила американську спортсменку Бріттні Грінер до 9 років колонії.

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G20 Російська Федерація Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
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