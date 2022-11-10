Стало известно, будет ли Байден встречаться с Лавровым на саммите G20

Президент США Джо Байден на саммите G20 не намерен встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

"Ее содержат несправедливо. Россия не изъявила желания участвовать в переговорах по ее освобождению", - заявил Салливан.

Советник президента отметил, что Байден не планирует обсуждать с Лавровым осужденную в РФ гражданку США Бриттни Гринер или другие темы.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин не поедет на саммит G20 в Индонезию. Вместо него отправят министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Также стало известно, что президент США Джо Байден проведет встречу с лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20 в понедельник, 14 ноября. Оба лидера обсудят ряд региональных и глобальных вопросов.

Еще в августе Россия приговорила американскую спортсменку Бриттни Гринер к 9 годам колонии.

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