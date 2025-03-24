Стало відомо про черговий зрив ключових показників "Укрнафти"

Згідно з оприлюдненими даними, компанія значно відстала у темпах спорудження та введення в експлуатацію нових свердловин, а також у прирості видобутку вуглеводнів. Замість запланованих 30 нових свердловин у 2024 році побудовано лише 9, ще одна свердловина була перехідною з попереднього року.

Фактичні обсяги видобутку нафти з конденсатом із нових свердловин відстають від плану на 92%, а природного газу - на 42%.

За інформацією журналістів, провал інвестиційної програми не пов’язаний із браком фінансування: у 2024 році "Укрнафта" отримала рекордний інвестиційний бюджет у розмірі 26 млрд грн (близько 650 млн доларів). При цьому компанія відмовилася від закупівлі бурових установок, попри те, що відповідні витрати передбачалися у фінплані.

Натомість автопарк компанії поповнили 140 нових легкових автомобілів і позашляховиків марок Toyota Camry, Corolla, Hilux, Hyundai Staria, Renault Duster, Opel Zafira.

Як відомо, у 2025 році діяльність керівника "Укрнафти" Сергія Корецького вперше має оцінити незалежна наглядова рада компанії.

Нагадаємо, раніше зазначалось, що за даними аукціонів на Українській енергетичній біржі (УЕБ), "Укрнафта" з середини 2023 року купувала газовий конденсат за цінами, що, за оцінками окремих експертів, могли перевищувати ринкові на 60-90%. Загальна сума можливих переплат за цей період може сягати 4,5 млрд грн.