"Укрнафта" за два роки могла переплатити 4,5 млрд гривень за сировину: подробиці

За даними аукціонів на Українській енергетичній біржі (УЕБ), "Укрнафта" з середини 2023 року купувала газовий конденсат за цінами, що, за оцінками окремих експертів, могли перевищувати ринкові на 60-90%. Загальна сума можливих переплат за цей період може сягати 4,5 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Апостроф ".

Зазначається, що питання про високі ціни на нафту та конденсат, за якими купує сировину державна "Укрнафта" на внутрішньому ринку, вже привертало увагу громадськості та нардепів в вересні 2024 року.

Тоді з матеріалів судової справи стало відомо, що на біржових торгах на Українській енергетичній біржі (УЕБ) "Укрнафта" купувала нафту за ціною у 35 тисяч грн за тонну, або 115 доларів за барель, в той час як котирування на європейських ринках були на 45% нижчими.

Водночас з результатів аукціонів УЕБ в період з січня 2023 року до початку листопада 2024 року "Укрнафта" придбала в "Укргазвидобування" газовий конденсат на суму 12,5 млрд грн (без ПДВ). В цілому сума переплати за неповні 2 роки сягає 4,5 млрд гривень.

Окремо журналісти звертають увагу на паралельне зростання витрат "Укргазвидобування" на закупівлю труб – за два роки вони становили 10,6 млрд грн. Водночас у звіті Державної аудиторської служби за 2023 – І квартал 2024 року ця ситуація не знайшла відображення.