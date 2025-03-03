ua en ru
Пн, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

"Укрнафта" за два роки могла переплатити 4,5 млрд гривень за сировину: подробиці

Понеділок 03 березня 2025 12:44
UA EN RU
"Укрнафта" за два роки могла переплатити 4,5 млрд гривень за сировину: подробиці Фото: "Укрнафта" за два роки могла переплатити 4,5 млрд гривень за сировину (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

За даними аукціонів на Українській енергетичній біржі (УЕБ), "Укрнафта" з середини 2023 року купувала газовий конденсат за цінами, що, за оцінками окремих експертів, могли перевищувати ринкові на 60-90%. Загальна сума можливих переплат за цей період може сягати 4,5 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Апостроф".

Зазначається, що питання про високі ціни на нафту та конденсат, за якими купує сировину державна "Укрнафта" на внутрішньому ринку, вже привертало увагу громадськості та нардепів в вересні 2024 року.

Тоді з матеріалів судової справи стало відомо, що на біржових торгах на Українській енергетичній біржі (УЕБ) "Укрнафта" купувала нафту за ціною у 35 тисяч грн за тонну, або 115 доларів за барель, в той час як котирування на європейських ринках були на 45% нижчими.

Водночас з результатів аукціонів УЕБ в період з січня 2023 року до початку листопада 2024 року "Укрнафта" придбала в "Укргазвидобування" газовий конденсат на суму 12,5 млрд грн (без ПДВ). В цілому сума переплати за неповні 2 роки сягає 4,5 млрд гривень.

Окремо журналісти звертають увагу на паралельне зростання витрат "Укргазвидобування" на закупівлю труб – за два роки вони становили 10,6 млрд грн. Водночас у звіті Державної аудиторської служби за 2023 – І квартал 2024 року ця ситуація не знайшла відображення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрнафта Економіка України
NEWS
Ракетний удар по полігону ЗСУ в Дніпропетровській області. Що відомо про трагедію
Ракетний удар по полігону ЗСУ в Дніпропетровській області. Що відомо про трагедію
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України