Стало известно об очередном срыве ключевых показателей "Укрнафты"

Согласно обнародованным данным, компания значительно отстала в темпах строительства и ввода в эксплуатацию новых скважин, а также в приросте добычи углеводородов. Вместо запланированных 30 новых скважин в 2024 году построено только 9, еще одна скважина была переходной с предыдущего года.

Фактические объемы добычи нефти с конденсатом из новых скважин отстают от плана на 92%, а природного газа - на 42%.

По информации журналистов, провал инвестиционной программы не связан с нехваткой финансирования: в 2024 году "Укрнафта" получила рекордный инвестиционный бюджет в размере 26 млрд грн (около 650 млн долларов). При этом компания отказалась от закупки буровых установок, несмотря на то, что соответствующие расходы предусматривались в финплане.

Зато автопарк компании пополнили 140 новых легковых автомобилей и внедорожников марок Toyota Camry, Corolla, Hilux, Hyundai Staria, Renault Duster, Opel Zafira.

Как известно, в 2025 году деятельность руководителя "Укрнафты" Сергея Корецкого впервые должен оценить независимый наблюдательный совет компании.

Напомним, ранее отмечалось, что по данным аукционов на Украинской энергетической бирже (УЭБ), "Укрнафта" с середины 2023 года покупала газовый конденсат по ценам, которые, по оценкам отдельных экспертов, могли превышать рыночные на 60-90%. Общая сумма возможных переплат за этот период может достигать 4,5 млрд грн.