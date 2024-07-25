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Стало известно имя подозреваемого в убийстве Фарион

Четверг 25 июля 2024 17:57
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Стало известно имя подозреваемого в убийстве Фарион Фото: подозреваемого в убийстве Ирины Фарион задержали (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Украинские правоохранители подозревают в убийстве общественной деятельницы Ирины Фарион 18-летнего Вячеслава Зинченко. Его сегодня, 25 июля, задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, Вячеслав Зинченко - футболист.

Источники уточнили, что по состоянию на 2023 год Зинченко играл в составе днепровской футбольной команды, которая действует при местной ДЮСШ.

Стало известно имя подозреваемого в убийстве ФарионФото: профиль Вячеслава Зинченко (afdo.com.ua)

Стоит заметить, что профиль 18-летнего Вячеслава Зинченко есть на сайте Ассоциации футбола Днепропетровской области. Всего, как указано на сайте, за свою карьеру он провел 25 официальных матчей и забил пять голов.

Задержание подозреваемого

Напомним, сегодня, 25 июля, украинские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Он скрывался от полицейских шесть дней.

Украинские правоохранители подозревают, что 18-летний парень выстрелил в голову общественной деятельнице возлее ее дома 19 июля, в результате чего она скончалась в больнице.

Источники РБК-Украина уже показали фото подозреваемого в убийстве Фарион. Также фотографии задержания публиковали украинские правоохранители.

Более детально о стрельбе в Фарион можете узнать в материале РБК-Украина.

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Ирина Фарион
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Стало известно имя подозреваемого в убийстве Фарион
Стало известно имя подозреваемого в убийстве Фарион
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