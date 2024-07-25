Стало известно имя подозреваемого в убийстве Фарион

Украинские правоохранители подозревают в убийстве общественной деятельницы Ирины Фарион 18-летнего Вячеслава Зинченко. Его сегодня, 25 июля, задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, Вячеслав Зинченко - футболист.

Источники уточнили, что по состоянию на 2023 год Зинченко играл в составе днепровской футбольной команды, которая действует при местной ДЮСШ.

Фото: профиль Вячеслава Зинченко (afdo.com.ua)

Стоит заметить, что профиль 18-летнего Вячеслава Зинченко есть на сайте Ассоциации футбола Днепропетровской области. Всего, как указано на сайте, за свою карьеру он провел 25 официальных матчей и забил пять голов.

Задержание подозреваемого

Напомним, сегодня, 25 июля, украинские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Он скрывался от полицейских шесть дней.

Украинские правоохранители подозревают, что 18-летний парень выстрелил в голову общественной деятельнице возлее ее дома 19 июля, в результате чего она скончалась в больнице.