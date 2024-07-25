Стало известно имя подозреваемого в убийстве Фарион
Украинские правоохранители подозревают в убийстве общественной деятельницы Ирины Фарион 18-летнего Вячеслава Зинченко. Его сегодня, 25 июля, задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
По информации собеседников издания, Вячеслав Зинченко - футболист.
Источники уточнили, что по состоянию на 2023 год Зинченко играл в составе днепровской футбольной команды, которая действует при местной ДЮСШ.
Фото: профиль Вячеслава Зинченко (afdo.com.ua)
Стоит заметить, что профиль 18-летнего Вячеслава Зинченко есть на сайте Ассоциации футбола Днепропетровской области. Всего, как указано на сайте, за свою карьеру он провел 25 официальных матчей и забил пять голов.
Задержание подозреваемого
Напомним, сегодня, 25 июля, украинские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Он скрывался от полицейских шесть дней.
Украинские правоохранители подозревают, что 18-летний парень выстрелил в голову общественной деятельнице возлее ее дома 19 июля, в результате чего она скончалась в больнице.
Источники РБК-Украина уже показали фото подозреваемого в убийстве Фарион. Также фотографии задержания публиковали украинские правоохранители.
Более детально о стрельбе в Фарион можете узнать в материале РБК-Украина.
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