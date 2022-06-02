Стало известно, сколько коллаборантов "сдали" украинцы через "єВорог"

Военные просят украинцев и дальше подавать данные о коллаборантах.

"Снимайте коллаборантов скрытой камерой без звука и с безопасного места. А после сообщения в чатбот не забудьте удалить переписку с "єВорог" и фото с вашего телефона", - напомнили в Министерстве обороны.

Для того, чтобы известить военных о том, кто согласился на сотрудничество с российскими оккупантами, можно воспользоваться чат-ботом "єВорог" в приложении Дія или по ссылке в Telegram.

"Если вам не удалось снять коллаборанта на камеру, присылайте заявку только с текстом. Однако расскажите все подробности", - добавили в Минобороны.