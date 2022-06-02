Стало відомо, скількох колаборантів "здали" українці через "єВорог"

Військові просять українців і надалі подавати дані про колаборантів.

"Знімайте колаборантів прихованою камерою без звуку та з безпечного місця. А після повідомлення в чатбот не забудьте видалити листування з "єВорогом" та фото з вашого телефона", - нагадали в Міністерстві оборони.

Для того, щоб сповістити військових про того, хто погодився на співпрацю з російськими окупантами, можна скористатись чат-ботом "єВорог" у застосунку Дія або за посиланням у Telegram.

"Якщо вам не вдалося зняти колаборанта на камеру, надсилайте заявку тільки з текстом. Проте розкажіть про всі подробиці", - додали в Міноборони.