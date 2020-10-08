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Стало известно, кто зайдет в Раду вместо Вакарчука

Киев, Четверг 08 октября 2020 18:53
Стало известно, кто зайдет в Раду вместо Вакарчука
Фото: Андрей Шараскин (goloszmin.org)
Автор: РБК-Украина

Вместо бывшего народного депутата от фракции "Голос" Святослава Вакарчука в Верховную раду зайдет Андрей Шараскин. Центральная избирательная комиссия должна вынести постановлении о признании его избранным.

Об этом говорится в сообщении партии "Голос" в Facebook.

Сообщается, что Шараскин (позывной "Богема") является украинским добровольцем, ученым, режиссером и актером. С начала августа 2014 до января 2016 участвовал в АТО на Донбассе, с 2016 года был заместителем командующего "Украинской добровольческой армии" по общественно-политическим вопросам.

В 2019 году возглавил Координационный совет добровольцев и волонтеров Национального форума "Трансформация Украины". За участие в защите Донецкого аэропорта получил орден "За мужество" III степени и медаль "Участник антитеррористической операции". Также имеет отличие министра обороны "Знак почета".

Отметим, в июле ЦИК признал избранным народным депутатом Украины Алину Свидерскую, которая должна была зайти в Раду вместо Вакарчука.

Сегодня в партии уточнили, что она не может присоединиться к парламентской фракции по личным причинам. Алина Свидерская является женой бывшего министра обороны Андрея Загороднюка.

В июне Вакарчук во второй раз за политическую карьеру объявил о сложении мандата народного депутата, заявив, что "его миссия выполнена".

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