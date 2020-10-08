Стало відомо, хто зайде до Ради замість Вакарчука

Фото: Андрій Шараскін (goloszmin.org)

Замість колишнього народного депутата від фракції "Голос" Святослава Вакарчука до Верховної ради зайде Андрій Шараскін. Центральна виборча комісія має винести постанову про визнання його обраним.

Про це йдеться в повідомленні партії "Голос" у Facebook.

Повідомляється, що Шараскін (позивний "Богема") є українським добровольцем, вченим, режисером і актором. З початку серпня 2014 до січня 2016 брав участь в АТО на Донбасі, з 2016 року був заступником командувача "Української добровольчої армії" з суспільно-політичних питань.

В 2019 році очолив Координаційну раду добровольців і волонтерів Національного форуму "Трансформація України". За участь у захисті Донецького аеропорту отримав орден "За мужність" III ступеня та медаль "Учасник антитерористичної операції". Також має відзнаку міністра оборони "Знак пошани".

Відзначимо, в липні ЦВК визнала обраним народним депутатом України Аліну Свідерську, яка мала зайти до Ради замість Вакарчука.

Сьогодні у партії уточнили, що вона не може приєднатися до парламентської фракції з особистих причин. Аліна Свідерська є дружиною колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка.

У червні Вакарчук вдруге за політичну кар'єру оголосив про складання мандата народного депутата, заявивши, що "його місія виконана".