Стало известно, кто завтра возглавит украинскую делегацию на заседании ТКГ
В четверг, 26 августа, состоится всеобщее заседание Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе. Первый президент Леонид Кравчук завтра не сможет возглавить украинскую делегацию.
Об этом РБК-Украина сказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
По словам Арестовича, на завтрашних переговорах украинскую сторону будет возглавлять вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.
Кравчук, как отметил Арестович, все еще лечится после перенесенной операции. Он добавил, что пока рано говорить, когда Кравчук снова сможет вернуться к участию в переговорах ТКГ.
Напомним, 29 июня стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце
Как писало РБК-Украина, 26 июля стало известно, что состояние Кравчука ухудшилось и его подсоединили к аппарату искусственного дыхания.