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Стало известно, кто завтра возглавит украинскую делегацию на заседании ТКГ

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Киев, Среда 25 августа 2021 16:34
Стало известно, кто завтра возглавит украинскую делегацию на заседании ТКГ Фото: Алексей Арестович, спикер делегации Украины в ТКГ (facebook.com/assistantschool)
Автор: Дмитрий Левицкий

В четверг, 26 августа, состоится всеобщее заседание Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе. Первый президент Леонид Кравчук завтра не сможет возглавить украинскую делегацию.

Об этом РБК-Украина сказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По словам Арестовича, на завтрашних переговорах украинскую сторону будет возглавлять вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

Кравчук, как отметил Арестович, все еще лечится после перенесенной операции. Он добавил, что пока рано говорить, когда Кравчук снова сможет вернуться к участию в переговорах ТКГ.

Напомним, 29 июня стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце

Как писало РБК-Украина, 26 июля стало известно, что состояние Кравчука ухудшилось и его подсоединили к аппарату искусственного дыхания.

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