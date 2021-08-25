Стало известно, кто завтра возглавит украинскую делегацию на заседании ТКГ

В четверг, 26 августа, состоится всеобщее заседание Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе. Первый президент Леонид Кравчук завтра не сможет возглавить украинскую делегацию.

Об этом РБК-Украина сказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По словам Арестовича, на завтрашних переговорах украинскую сторону будет возглавлять вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

Кравчук, как отметил Арестович, все еще лечится после перенесенной операции. Он добавил, что пока рано говорить, когда Кравчук снова сможет вернуться к участию в переговорах ТКГ.