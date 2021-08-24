ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ТКГ завтра возобновит заседания после каникул: повестка дня

Новина українською →
Киев, Вторник 24 августа 2021 18:44
ТКГ завтра возобновит заседания после каникул: повестка дня Фото: ТКГ завтра соберется на заседание (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Трехсторонняя контактная группа возобновляет свои заседания после каникул. Завтра, 25 августа, состоятся переговоры рабочих подгрупп, а в четверг состоится общее заседание сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинскую делегацию в ТКГ.

В рамках ТКГ украинская сторона планирует обсудить ряд важных вопросов, а именно:

  • имплементацию минских соглашений и итогов саммита "нормандской четверки";
  • обеспечение безопасности в зоне ООС с соблюдением режима прекращения огня, обновление плана разминирования;
  • политические аспекты в связи с имплементацией минских соглашений;
  • возобновление работы КПВВ и открытие новых пунктов пропуска в Золотом и Счастье;
  • обмен пленными и полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированных территориях,
  • экономические аспекты восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения.
Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Контактная группа
NEWS
G7 пригрозила талибам и назвала условие признания легитимности их власти в Афганистане
G7 пригрозила талибам и назвала условие признания легитимности их власти в Афганистане
DAILY
Валдис Домбровскис: Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению Евросоюза
Милан Лелич, Юрий Дощатов Валдис Домбровскис: Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению Евросоюза