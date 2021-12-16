Стало известно, когда запретят курить в заведениях и продавать сигареты со вкусами

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин поприветствовал принятие Верховной радой принятия закона о запрете курения в заведениях электронных сигарет. Он сообщил, что запрет вступит в силу через 18 месяцев после публикации закона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кузина в Facebook.

"Закон вступает в силу через 18 месяцев со дня опубликования", - написал он. Санврач также добавил, что с принятием закона украинское антитабачное законодательство будет соответствовать Директиве ЕС. "Это революционный шаг в борьбе с эпидемией курения. Главное, что законопроект безусловно отразится на здоровье украинцев, в частности молодежи, ведь защитит их от негативного влияния табака и электронных устройств для курения", - написал Кузин.