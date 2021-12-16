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Стало известно, когда запретят курить в заведениях и продавать сигареты со вкусами

Автор: Валерия Полищук

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин поприветствовал принятие Верховной радой принятия закона о запрете курения в заведениях электронных сигарет. Он сообщил, что запрет вступит в силу через 18 месяцев после публикации закона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кузина в Facebook.

"Закон вступает в силу через 18 месяцев со дня опубликования", - написал он.

Санврач также добавил, что с принятием закона украинское антитабачное законодательство будет соответствовать Директиве ЕС.

"Это революционный шаг в борьбе с эпидемией курения. Главное, что законопроект безусловно отразится на здоровье украинцев, в частности молодежи, ведь защитит их от негативного влияния табака и электронных устройств для курения", - написал Кузин.

Напомним, сегодня Рада приравняла электронные сигареты к обычным и запретила их курение в общественных местах, в том числе в лифтах и заведениях.

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Министерство здравоохранения УкраиныВерховная радаИгорь Кузин