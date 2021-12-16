ru ua
Чт, 16 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стало известно, когда запретят курить в заведениях и продавать сигареты со вкусами

Новина українською →
Четверг 16 декабря 2021 18:16
Стало известно, когда запретят курить в заведениях и продавать сигареты со вкусами Фото: главный санитарный врач Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин поприветствовал принятие Верховной радой принятия закона о запрете курения в заведениях электронных сигарет. Он сообщил, что запрет вступит в силу через 18 месяцев после публикации закона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кузина в Facebook.

"Закон вступает в силу через 18 месяцев со дня опубликования", - написал он.

Санврач также добавил, что с принятием закона украинское антитабачное законодательство будет соответствовать Директиве ЕС.

"Это революционный шаг в борьбе с эпидемией курения. Главное, что законопроект безусловно отразится на здоровье украинцев, в частности молодежи, ведь защитит их от негативного влияния табака и электронных устройств для курения", - написал Кузин.

Напомним, сегодня Рада приравняла электронные сигареты к обычным и запретила их курение в общественных местах, в том числе в лифтах и заведениях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Верховная рада Игорь Кузин
NEWS
Заявление в полицию можно будет подать онлайн, - Федоров
Заявление в полицию можно будет подать онлайн, - Федоров
DAILY
Сбережения на старость. Какой будет накопительная пенсия и кому заплатят больше
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Сбережения на старость. Какой будет накопительная пенсия и кому заплатят больше