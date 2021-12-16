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Стало відомо, коли заборонять курити в закладах і продавати сигарети зі смаками

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Четвер 16 грудня 2021 18:16
Стало відомо, коли заборонять курити в закладах і продавати сигарети зі смаками Фото: головний санітарний лікар Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін привітав прийняття Верховною радою прийняття закону про заборону куріння в закладах електронних сигарет. Він повідомив, що заборона набуде чинності через 18 місяців після публікації закону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кузіна в Facebook.

"Закон набирає чинності через 18 місяців з дня опублікування", - написав він.

Санлікар також додав, що з прийняттям Закону українське антитютюнове законодавство відповідатиме директиві ЄС.

"Це революційний крок у боротьбі з епідемією куріння. Головне, що законопроект безумовно відіб'ється на здоров'ї українців, зокрема молоді, адже захистить їх від негативного впливу тютюну та електронних пристроїв для куріння", - написав Кузін.

Нагадаємо, сьогодні Рада прирівняла електронні сигарети до звичайних і заборонила їх куріння в громадських місцях, в тому числі в ліфтах і закладах.

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