Стало відомо, коли заборонять курити в закладах і продавати сигарети зі смаками
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін привітав прийняття Верховною радою прийняття закону про заборону куріння в закладах електронних сигарет. Він повідомив, що заборона набуде чинності через 18 місяців після публікації закону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кузіна в Facebook.
"Закон набирає чинності через 18 місяців з дня опублікування", - написав він.
Санлікар також додав, що з прийняттям Закону українське антитютюнове законодавство відповідатиме директиві ЄС.
"Це революційний крок у боротьбі з епідемією куріння. Головне, що законопроект безумовно відіб'ється на здоров'ї українців, зокрема молоді, адже захистить їх від негативного впливу тютюну та електронних пристроїв для куріння", - написав Кузін.
Нагадаємо, сьогодні Рада прирівняла електронні сигарети до звичайних і заборонила їх куріння в громадських місцях, в тому числі в ліфтах і закладах.