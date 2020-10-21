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Стало відомо, хто заплатить за всенародне опитування Зеленського

Україна , Середа 21 жовтня 2020 13:59
Стало відомо, хто заплатить за всенародне опитування Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Всенародне опитування, анонсоване президентом Володимиром Зеленським на 25 жовтня, проведуть за гроші партії "Слуга народу". Партія укладе договір з компанією, яка проводить соціологічні опитування.

Про це повідомляє прес-служба "Слуги народу".

При цьому в "СН" зазначають, що партія не одержує державного фінансування, а передає ці гроші на боротьбу з COVID-19.

"Всі витрати, пов'язані з опитуванням, будуть відображені у звіті партії, який подається в НАЗК. Мова не йде про гроші платників податків, оскільки у 2020 році партія "Слуга народу" відмовилася від державного фінансування і передала ці кошти на боротьбу з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський вирішив провести в день виборів 25 жовтня всеукраїнське опитування на виборчих дільницях. Українцям запропонують п'ять питань: про довічне ув'язнення за корупцію, про вільну економічну зону на Донбасі, про скорочення кількості народних депутатів до 300, щодо легалізації канабісу, про гарантії безпеки за Будапештським меморандумом.

Зазначимо, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявляла, що опитування планують провести коштом меценатів, а його проведенням опікуватиметься громадська організація.

Також РБК-Україна писало, що думка українців щодо цього опитування розділилися навпіл. Частина респондентів (44%) вважають, що це - щирий намір, 44% - що це політична технологія.

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