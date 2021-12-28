Стало известно, кто заплатит за "экономический паспорт украинца"

В статье отмечается, что цель программы - улучшить уровень жизни молодых людей, дав им стартовый капитал в начале взрослой жизни. Тем более в мире есть подобные госпрограммы. К примеру, в Норвегии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте.

"Только, в отличие от этих стран, у Украины нет избытка полезных ископаемых - нефти, газа и т.д. Нет у нас и профицитного госбюджета, например, как в случае с Норвегией, входящей в топ-15 стран крупнейших добытчиком нефти. Кроме того, в отличие от тех же Саудовской Аравии или Кувейта, нефть и газ в Украине в дефиците, мы их не экспортируем, а наоборот - импортируем", - говорится в статье.

Журналисты подчеркивают: рентная плата, которая должная стать источником для госфонда, закладывается во внутренние цены нефти и газа, в т.ч. и в тарифы ЖКХ.

"Потому не государство будет давать деньги в Фонд, а по факту - сами граждане, в том числе и через оплату "коммуналки". Грубо говоря, родители заплатят взносы за детей", - поясняют журналисты.

В итоге власть возьмет средства не с прибыли, а с убытков, что может разбалансировать госбюджет и местные бюджеты, которые сейчас имеют в распоряжении часть рентных платежей.

"Рентная плата, поступая в госбюджет, расходуется по многим статьям. К примеру, рента при добыче газа традиционно была источником для выплат жилищных субсидий. Теперь же недобор придется восполнять займами, увеличивая госдолг. Не говоря уже о том, что часть ресурса с ренты сейчас получают местные бюджеты, для которых правительству также придется искать компенсаторы", - резюмируется в статье.