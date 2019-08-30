Стало известно, кто заменит назначенных в Кабмин нардепов от "Слуги народа"

Депутатов из фракции "Слуга народа", которых назначили в Кабинет министров, заменят следующие по избирательному списку люди. Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно закону "О выборах народных депутатов Украины", на места новоназначенных представителей Кабмина должны прийти следующие по списку кандидаты. Депутатами от "Слуги народа" по списку были избраны 129 человек, однако пятерых из них назначили в правительство.

Соответственно, следующими претендентами на мандат являются:

Анатолий Остапенко (№130 в списке);

Татьяна Цыба (№131);

Иван Калаур (№132);

Юлия Гришина (№133);

Ольга Руденко (№134);

По информации движения "Чесно", Анатолий Остапенко родился 1 февраля 1968 в Киеве. Закончил Национальный транспортный университет по специальности "инженер-механик", а также Международный Соломонов университет по специальности "юрист". Работает директором юридической фирмы - ООО "Альфаюрконсалтинг", ранее занимал руководящие должности в других юридических объединениях.

Татьяна Цыба является экспертом по медиакоммуникациям и медиаконсалтингу, исполнительным директором консалтингового агентства "Media Masters", пресс-секретарь партии "Слуга народа". В 2017-2019 годах Цыба возглавляла Благотворительный фонд Марии Максаковой. Кроме того, в разное время она занимала руководящие должности в пресс-службах политических партий, политиков и государственных учреждений, в том числе в "Рухе новых сил Михаила Саакашвили", партии "УКРОП" и "Украинской народной партии".

Иван Калаур заведует кафедрой гражданского права и процесса Тернопольского национального экономического университета. Работает преподавателем в течение 20 лет.

Юлия Гришина является управляющим партнером юридической бизнес-школы "CTRL.School", профессором кафедры трудового права и права социального обеспечения КНУ имени Тараса Шевченко.

Ольга Руденко Училась по специальности "Бизнес-администрирование" в Университете Бата (University of Bath) в Великобритании. Также работала менеджером по маркетинговым коммуникациям в ООО "Квартал 95". Ранее занимала руководящие должности в сфере маркетинга и медиакоммуникаций.

Напомним, 29 августа Рада утвердила состав нового Кабмина, в списке которого остались два министра из предыдущего правительства. В новом Кабмине нет представителей оппозиции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабмин на главе с Алесеем Гончаруком собирался провести первое заседание сразу же в день назначения.