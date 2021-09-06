Стало известно, когда вынесут приговор по делу о катастрофе MH17
Суд в Гааге (Нидерланды) вынесет приговор по делу о катастрофе MH17 на Донбассе в следующем году. Предварительно в суде называют три даты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента нидерландского De Telegraaf Саскии Беллеман.
По ее словам, из-за большого количества материалов и сложности дела суд не сможет вынести решение в обычный двухнедельный срок после завершения расследования.
"Есть три возможных даты решения: 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года", - отметила она.
Отметим, с сегодняшнего дня на суде по делу о катастрофе MH17 дают слово родственникам жертв. Ожидается, что каждый день будут выступать от 8 до 11 человек.
Напомним, ранее сообщалось, что Совместная следственная группа (JIT) просит помощи у российских военных в Курске, в частности, предоставить любую информацию, которая может подтвердить, что самолет "Малазийских авиалиний" сбила установка "Бук" из местной воинской части.
Также стало известно, что пару российских свидетелей по делу о катастрофе MH17 могут депортировать из Нидерландов.