Стало известно, когда введут шестой пакет санкций ЕС против России

Европейский союз может ввести шестой пакет санкций против России в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское издание ANSA.

Как заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, в отношении Украины приоритетом остается разблокирование морских путей, чтобы помочь экспортировать 22 млн тонн зерновых. А санкции против России могут ввести уже завтра, 1 июня. "Юридические тексты, которые приведут к принятию шестого пакета санкций, готовятся и могут быть готовы уже завтра", - отметил он.