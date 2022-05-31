UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стало известно, когда введут шестой пакет санкций ЕС против России

Фото: глава Европейского совета Шарль Мишель (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Европейский союз может ввести шестой пакет санкций против России в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское издание ANSA.

Как заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, в отношении Украины приоритетом остается разблокирование морских путей, чтобы помочь экспортировать 22 млн тонн зерновых. А санкции против России могут ввести уже завтра, 1 июня.

"Юридические тексты, которые приведут к принятию шестого пакета санкций, готовятся и могут быть готовы уже завтра", - отметил он.

Напомним, лидеры ЕС согласовали шестой пакет санкций против России, в котором есть частичное эмбарго на нефть, отключение "Сбербанка" от SWIFT, запрет на вещание трех пропагандистских каналов и ограничение в отношении еще 80 физических лиц.

Министерство иностранных дел Украины уже призывает Евросоюз готовить седьмой пакет санкций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзСанкции против России