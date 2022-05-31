Стало известно, когда введут шестой пакет санкций ЕС против России

Европейский союз может ввести шестой пакет санкций против России в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское издание ANSA.
Как заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, в отношении Украины приоритетом остается разблокирование морских путей, чтобы помочь экспортировать 22 млн тонн зерновых. А санкции против России могут ввести уже завтра, 1 июня.
"Юридические тексты, которые приведут к принятию шестого пакета санкций, готовятся и могут быть готовы уже завтра", - отметил он.
Напомним, лидеры ЕС согласовали шестой пакет санкций против России, в котором есть частичное эмбарго на нефть, отключение "Сбербанка" от SWIFT, запрет на вещание трех пропагандистских каналов и ограничение в отношении еще 80 физических лиц.
Министерство иностранных дел Украины уже призывает Евросоюз готовить седьмой пакет санкций.
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