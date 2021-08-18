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Стало известно, когда вступит в действие закон о переименовании УПЦ МП

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Среда 18 августа 2021 13:01
Стало известно, когда вступит в действие закон о переименовании УПЦ МП Фото: переименование УПЦ МП возможно после решения КСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

В конце 2018 года Верховная рада приняла закон, согласно которому УПЦ МП должна быть переименована в "Русскую православную церковь в Украине". Однако документ оспаривают в Конституционном суде, и переименование возможно лишь после соответствующего решения КСУ.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Дорога веры. Как изменилась украинская церковь за 30 лет и куда она движется".

Глава Госслужбы по этнополитики и свободы совести Елена Богдан отметила, что дедлайн по переименованию УПЦ МП прошел еще в 2019 году, но этого так и не произошло.

Дело в том, что закон вскоре будет оспорен в Конституционном суде, а Окружной админсуд Киева по иску Московского патриархата, запретил вносить любые изменения в Единый госреестр. Временно - на период рассмотрения иска, но фактически вопрос оказался замороженным на неопределенный срок, как и в Конституционном суде.

Богдан отмечает, что если КС все же признает норму о переименовании конституционной, вероятно, будет иск в Европейский суд по правам человека.

"Эта норма полемична с точки зрения международного права. Ее было бы легче защитить, если бы аналогичные нормы были введены для бизнеса и других юрлиц, а не только религиозных организаций", - отметила Богдан.

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УПЦ МП
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