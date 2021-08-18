Стало відомо, коли вступить в дію закон про перейменування УПЦ МП

Наприкінці 2018 року Верховна рада прийняла закон, згідно з якого УПЦ МП має бути перейменована в "Російську православну церкву в Україні". Однак документ оскаржують в Конституційному суді, і перейменування можливе лише після відповідного рішення КСУ.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Дорога віри. Як змінилася українська церква за 30 років і куди вона рухається" .

Глава Держслужби з етнополітики і свободи совісті Олена Богдан зазначила, що дедлайн з перейменування УПЦ МП минув ще в 2019 році, але цього так і не відбулося.

Справа в тому, що закон незабаром буде оскаржений в Конституційному суді, а Окружний адмінсуд Києва, за позовом Московського патріархату, заборонив вносити будь-які зміни в Єдиний держреєстр. Тимчасово - на період розгляду позову, але фактично питання виявилося замороженим на невизначений термін, як і в Конституційному суді.

Богдан зазначає, що якщо КС все ж визнає норму про перейменування конституційною, ймовірно, буде позов до Європейського суду з прав людини.

"Ця норма полемічна з погляду міжнародного права. Її було б легше захистити, якби аналогічні норми були введені для бізнесу та інших юросіб, а не лише релігійних організацій", - зауважила Богдан.