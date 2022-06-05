Стало известно, когда возобновятся футбольные чемпионаты в Украине

Украина может возобновить футбольные чемпионаты уже в августе 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко для AP .

По его словам, возобновление футбольных чемпионатов поддерживает президент Украины Владимир Зеленский. Поскольку футбол очень важен для украинцев.

"Поэтому мы приняли решение с президентом, что возобновим чемпионат Украины в августе. Мы будем играть на всех уровнях - премьер-лига, первый, второй профессиональные дивизионы и женский чемпионат", - отметил он.

Павелко подчеркнул, что проведение матчей в Украине обсуждалось с президентом ФИФА Джанни Инфантино и президентом УЕФА Александром Чеферином.

"Я сообщил им, что мы возобновим чемпионаты в военное время в Украине… под бомбами и рассчитываем на их поддержку. Мы обсуждаем детали", - добавил он.

В то же время пока неясно, в каких регионах будут проводиться матчи.

Отметим, из-за российского вторжения был досрочно прекращен сезон УПЛ 2021/2022 годов. Донецкий "Шахтер", который лидировал на тот момент в турнирной таблице, получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.