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Стало известно, когда возобновятся футбольные чемпионаты в Украине

Новина українською →
Киев, Воскресенье 05 июня 2022 15:25
Стало известно, когда возобновятся футбольные чемпионаты в Украине Фото: президент УАФ Андрей Павелко (wikimedia by Steffen Prößdorf)
Автор: Илона Свиридова

Украина может возобновить футбольные чемпионаты уже в августе 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко для AP.

По его словам, возобновление футбольных чемпионатов поддерживает президент Украины Владимир Зеленский. Поскольку футбол очень важен для украинцев.

"Поэтому мы приняли решение с президентом, что возобновим чемпионат Украины в августе. Мы будем играть на всех уровнях - премьер-лига, первый, второй профессиональные дивизионы и женский чемпионат", - отметил он.

Павелко подчеркнул, что проведение матчей в Украине обсуждалось с президентом ФИФА Джанни Инфантино и президентом УЕФА Александром Чеферином.

"Я сообщил им, что мы возобновим чемпионаты в военное время в Украине… под бомбами и рассчитываем на их поддержку. Мы обсуждаем детали", - добавил он.

В то же время пока неясно, в каких регионах будут проводиться матчи.

Отметим, из-за российского вторжения был досрочно прекращен сезон УПЛ 2021/2022 годов. Донецкий "Шахтер", который лидировал на тот момент в турнирной таблице, получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, ранее сообщалось, что черниговская "Десна" и "Мариуполь" сохранят места в Украинской Премьер-лиге на следующий сезон. Причем несмотря на то, что Чернигов и Мариуполь не смогут принимать матчи.

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Андрей Павелко УПЛ Футбол
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