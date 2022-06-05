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Стало відомо, коли поновляться футбольні чемпіонати в Україні

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Київ, Неділя 05 червня 2022 15:25
Стало відомо, коли поновляться футбольні чемпіонати в Україні Фото: президент УАФ Андрій Павелко (wikimedia by Steffen Prößdorf)
Автор: Ілона Свиридова

Україна може поновити футбольні чемпіонати вже в серпні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Української асоціації футболу Андрія Павелка для AP.

За його словами, поновлення футбольних чемпіонатів підтримує президент України Володимир Зеленський. Оскільки футбол дуже важливий для українців.

"Тому ми прийняли рішення з президентом, що відновимо чемпіонат України в серпні. Ми будемо грати на всіх рівнях - прем'єр-ліга, перший, другий професійні дивізіони і жіночий чемпіонат", - зазначив він.

Павелко підкреслив, що проведення матчів в Україні обговорювалося з президентом ФІФА Джанні Інфантіно і президентом УЄФА Олександром Чеферіном.

"Я повідомив їм, що ми відновимо чемпіонати у воєнний час в Україні... під бомбами і розраховуємо на їх підтримку. Ми обговорюємо деталі", - додав він.

У той же час поки неясно, в яких регіонах будуть проводитися матчі.

Зазначимо, через російське вторгнення був достроково припинений сезон УПЛ 2021/2022 років. Донецький "Шахтар", який лідирував на той момент в турнірній таблиці, отримав пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чернігівська "Десна" та "Маріуполь" збережуть місця в Українській Прем'єр-лізі на наступний сезон. Причому незважаючи на те, що Чернігів і Маріуполь не зможуть приймати матчі.

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Андрей Павелко УПЛ Футбол
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