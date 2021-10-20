UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Стало известно, когда возобновится конкурс на главу САП

Автор: Олег Черныш

Конкурс на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры возобновится 28 октября. В этот день претенденты будут сдавать практическое задание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение конкурсной комиссии от 19 октября.

Сегодня комиссия провела заседание в составе 10 из 11 членов. Она утвердили график проведения практического задания и дату. Этот этап стартует 28 октября в 10:00.

Если заседание будет прервано, то дополнительный день - 1 ноября. После написания практического задания будет проведен финальный этап - собеседование.

Отметим, в конкурсе осталось два претендента на пост главы САП - детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

Напомним, 9 октября комиссия не смогла собраться, чтобы назначить практическое задание для кандидатов, после чего задержку конкурса раскритиковали генпрокурору Ирина Венедиктова, президент Владимир Зеленский и международные партнеры.

Читайте РБК-Украина в Google News
САП