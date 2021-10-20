Стало відомо, коли відновиться конкурс на голову САП

Сьогодні комісія провела засідання у складі 10 з 11 членів. Вона затвердила графік проведення практичного завдання та дату. Цей етап стартує 28 жовтня о 10:00.

Якщо засідання буде перервано, то додатковий день - 1 листопада. Після написання практичного завдання буде проведено фінальний етап - співбесіду.

Відзначимо, в конкурсі залишилося два претенденти на пост глави САП - детектив НАБУ Олександр Клименко і прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.