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Стало відомо, коли відновиться конкурс на голову САП

Автор: Олег Черниш

Конкурс на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відновиться 28 жовтня. У цей день претенденти складатимуть практичне завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення конкурсної комісії від 19 жовтня.

Сьогодні комісія провела засідання у складі 10 з 11 членів. Вона затвердила графік проведення практичного завдання та дату. Цей етап стартує 28 жовтня о 10:00.

Якщо засідання буде перервано, то додатковий день - 1 листопада. Після написання практичного завдання буде проведено фінальний етап - співбесіду.

Відзначимо, в конкурсі залишилося два претенденти на пост глави САП - детектив НАБУ Олександр Клименко і прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.

Нагадаємо, 9 жовтня комісія не змогла зібратися, щоб призначити практичне завдання для кандидатів, після чого затримку конкурсу розкритикували генпрокурору Ірина Венедіктова, президент Володимир Зеленський і міжнародні партнери.

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САП