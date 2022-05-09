Стало известно, когда возобновится эвакуация из Луганской области

По его словам, сейчас украинские войска зачищают территорию Белогоровки, куда через понтонную переправу по реке перешли оккупанты.

"Как только уберут всех "лишних" - спасатели смогут начать разбирать завалы в школе и соседнем селе Шипилово, где 11 жителей заблокированы в подвале частного дома, надеемся, что они дождутся", - отметил он.

Он также подчеркнул, что военные в Попасной держат оборону на новых укрепленных позициях, скоро ситуация должна измениться в нашу сторону.

"На свободной Луганщине до сих пор остаются более 40 тысяч человек. Эвакуация возобновится после зачистки Белогоровки", - добавил Гайдай.