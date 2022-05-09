Стало відомо, коли поновиться евакуація з Луганської області

За його словами, зараз українські війська зачищають територію Білогорівки, куди через понтонну переправу по річці перейшли окупанти.

"Як тільки приберуть всіх "зайвих" - рятувальники зможуть почати розбирати завали в школі і сусідньому селі Шипілове, де 11 жителів заблоковані в підвалі приватного будинку, сподіваємося, що вони дочекаються", - зазначив він.

Він також підкреслив, що військові в Попасній тримають оборону на нових укріплених позиціях, скоро ситуація має змінитися в наш бік.

"На вільній Луганщині досі залишаються понад 40 тисяч осіб. Евакуація поновиться після зачистки Білогорівки", - додав Гайдай.