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Стало известно, кто возглавил НАБУ после завершения полномочий Сытника

Фото: и. о. директора НАБУ Гизо Углава (minjust.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) временно возглавляет первый замдиректора Гизо Углава. На прошлой неделе истек срок полномочий Аретма Сытника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

Сообщается, что полномочия Сытника истекли 17 апреля.

"Согласно закону "О НАБУ", в случае прекращения полномочий или увольнения директора НАБУ, все его полномочия до дня назначения нового директора осуществляет его первый заместитель", - говорится в сообщении.

Отметим, Углава с 2015 года является гражданином Украины. До этого работал в грузинской прокуратуре, дослужился до заместителя главного прокурора.

Является одним из идеологов создания НАБУ. В апреле 2015 года был назначен на должность первого заместителя директора бюро.

Напомним, ранее сообщалось о завершении срока полномочий Сытника на посту директора НАБУ.

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НАБУАртем Сытник