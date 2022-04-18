Стало відомо, хто очолив НАБУ після завершення повноважень Ситника

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) тимчасово очолює перший заступник директора Гізо Углава. Минулого тижня закінчився термін повноважень Аретма Ситника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.
Повідомляється, що повноваження Ситника закінчилися 17 квітня.
"Відповідно до закону "Про НАБУ", у разі припинення повноважень або звільнення директора НАБУ, всі його повноваження до дня призначення нового директора здійснює його перший заступник", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, Углава з 2015 року є громадянином України. До цього працював у грузинській прокуратурі, дослужився до заступника головного прокурора.
Є одним з ідеологів створення НАБУ. У квітні 2015 року був призначений на посаду першого заступника директора бюро.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про завершення терміну повноважень Ситника на посаді директора НАБУ.
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