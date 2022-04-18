Стало відомо, хто очолив НАБУ після завершення повноважень Ситника

Повідомляється, що повноваження Ситника закінчилися 17 квітня.

"Відповідно до закону "Про НАБУ", у разі припинення повноважень або звільнення директора НАБУ, всі його повноваження до дня призначення нового директора здійснює його перший заступник", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Углава з 2015 року є громадянином України. До цього працював у грузинській прокуратурі, дослужився до заступника головного прокурора.

Є одним з ідеологів створення НАБУ. У квітні 2015 року був призначений на посаду першого заступника директора бюро.