UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Стало известно, когда ВАКС рассмотрит меру пресечения Чаусу

Автор: Анастасия Рокитна, Олег Черныш

Высший антикоррупционный суд назначил заседание по рассмотрению избрании меры пресечения экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу. Оно состоится 4 августа.

Об этом сообщили в комментарии РБК-Украина в пресс-службе ВАКС.

От НАБУ поступило ходатайство об избрании меры пресечения экс-судье Днепровского райсуда Киева. Чауса хотят взять под стражу, сообщил источник РБК-Украина в ВАКС.

Рассмотрение указанного ходатайства было начато 1 августа 2021 года, однако в связи с отсутствием подозреваемого судебное заседание было отложено на 4 августа 2021 года в 14:00.

Напомним, СБУ подтвердила, что экс-судья Чаус находится под защитой службы. Как рассказали в спецслужбе, Чаус сам попросил, чтобы его забрали сотрудники СБУ.

Кроме того, в СБУ рассказали, что Чауса уже допросили по делу о его похищении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николай Чаус