Стало известно, когда ВАКС рассмотрит меру пресечения Чаусу

Об этом сообщили в комментарии РБК-Украина в пресс-службе ВАКС.

Рассмотрение указанного ходатайства было начато 1 августа 2021 года, однако в связи с отсутствием подозреваемого судебное заседание было отложено на 4 августа 2021 года в 14:00.

От НАБУ поступило ходатайство об избрании меры пресечения экс-судье Днепровского райсуда Киева. Чауса хотят взять под стражу, сообщил источник РБК-Украина в ВАКС.

Напомним, СБУ подтвердила, что экс-судья Чаус находится под защитой службы. Как рассказали в спецслужбе, Чаус сам попросил, чтобы его забрали сотрудники СБУ.

Кроме того, в СБУ рассказали, что Чауса уже допросили по делу о его похищении.