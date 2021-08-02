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Стало відомо, коли ВАКС розгляне запобіжний захід Чаусу

Автор: Анастасія Рокитна, Олег Черниш

Вищий антикорупційний суд призначив засідання з розгляду обрання запобіжного заходу екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу. Воно відбудеться 4 серпня.

Про це повідомили в коментарі РБК-Україна у прес-службі ВАКС.

Від НАБУ надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу екс-судді Дніпровського райсуду Києва. Чауса хочуть взяти під варту, повідомило джерело РБК-Україна в ВАКС.

Розгляд зазначеного клопотання було розпочато 1 серпня 2021 року, проте у зв’язку із відсутністю підозрюваного судове засідання було відкладено на 4 серпня 2021 року о 14:00.

Нагадаємо, СБУ підтвердила, що екс-суддя Чаус перебуває під захистом служби. Як розповіли в спецслужбі, Чаус сам попросив, щоб його забрали співробітники СБУ.

Крім того, в СБУ розповіли, що Чауса вже допитали у справі про його викрадення.

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Николай Чаус