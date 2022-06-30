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Стало известно, когда украинские военные будут принимать решение о возвращении на Змеиный

Новина українською →
Одесская область, Четверг 30 июня 2022 18:56
Стало известно, когда украинские военные будут принимать решение о возвращении на Змеиный Фото: стало известно, когда украинские военные будут принимать решение о возвращении на Змеиный (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные будут принимать решение, стоит ли возвращаться на остров Змеиный после его проверки разведкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

Она сообщила, что военная операция на Змеином еще продолжается.

Украинские военные должны убедиться, что абсолютно все россияне покинули остров, что на нем не остались диверсанты или другие сюрпризы.

"Еще поработает разведка, чтобы убедиться, что там все чисто. Потом немножко северо-западными ветрами проветрим и будем решать, целесообразно ли (возвращаться на Змеиный - ред.)", - сказала Гуменюк.

Напомним, сегодня оккупанты покинули остров Змеиный.

Кроме того, РБК-Украина объясняло, почему Змеиный стратегически важен для Украины.

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