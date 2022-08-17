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Стало известно, когда в Украине начнется учебный год

Фото: учебный год в Украине начнется 1 сентября (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Учебный год в Украине начнется традиционно в День знаний 1 сентября и продлится до 30 июня 2023 года.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министр во время селекторного совещания о готовности учебных заведений к новому учебному году в условиях военного положения рассказал о структуре образовательного процесса.

По его словам, в соответствии с постановлением КМУ "О начале учебного года во время действия правового режима военного положения в Украине", образовательный процесс в 2022/2023 учебном году начнется 1 сентября в День знаний и продлится до 30 июня 2023 года.

Шкарлет также подчеркнул, что следующий учебный год может занять больше, или меньше 175 дней. Учебное заведение будет самостоятельно определять продолжительность и структуру учебного года. Продолжительность учебной недели, занятий и отдыха будет определять педагогический совет каждого учебного заведения.

Ранее стало известно, что студенты-контрактники, которые из-за пребывания в районе боевых действий или в оккупации задолжали университетам средства за учебу, будут освобождены от этих выплат.

Также мы писали, что абитуриенты, которые находятся на территориях, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), могут подать документы на поступление в ВУЗ.

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Вторжение России в УкраинуУчебный годшколаСергей Шкарлет