ua ru
Ср, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стало известно, когда в Украине начнется учебный год

Новина українською →
Киев, Среда 17 августа 2022 03:49
Стало известно, когда в Украине начнется учебный год Фото: учебный год в Украине начнется 1 сентября (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Учебный год в Украине начнется традиционно в День знаний 1 сентября и продлится до 30 июня 2023 года.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министр во время селекторного совещания о готовности учебных заведений к новому учебному году в условиях военного положения рассказал о структуре образовательного процесса.

По его словам, в соответствии с постановлением КМУ "О начале учебного года во время действия правового режима военного положения в Украине", образовательный процесс в 2022/2023 учебном году начнется 1 сентября в День знаний и продлится до 30 июня 2023 года.

Шкарлет также подчеркнул, что следующий учебный год может занять больше, или меньше 175 дней. Учебное заведение будет самостоятельно определять продолжительность и структуру учебного года. Продолжительность учебной недели, занятий и отдыха будет определять педагогический совет каждого учебного заведения.

Ранее стало известно, что студенты-контрактники, которые из-за пребывания в районе боевых действий или в оккупации задолжали университетам средства за учебу, будут освобождены от этих выплат.

Также мы писали, что абитуриенты, которые находятся на территориях, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), могут подать документы на поступление в ВУЗ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Учебный год школа Сергей Шкарлет
NEWS
Генсек ООН снова едет в Украину: встретится с Зеленским и Эрдоганом
Генсек ООН снова едет в Украину: встретится с Зеленским и Эрдоганом
DAILY
"Пушилина здесь ненавидят": жизнь под Донецком глазами местного
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Пушилина здесь ненавидят": жизнь под Донецком глазами местного