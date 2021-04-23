Стало известно, когда в Украине начнет работу Центр детского правосудия

По его словам, каждый пятый ребенок в Украине становится жертвой различных форм сексуального насилия. При этом в большинстве случаев уголовные дела не возбуждаются или не заканчиваются обвинительными приговорами. При этом дети испытывают дополнительные психологические травмы, так как неоднократно допрашиваются правоохранителями.

Решить эту проблему в Украине планируют путем создания Центра детского правосудия. Первый Центр готовятся запустить в госрезиденции "Конча-Заспа" под Киевом. Всего в стране хотят построить около 100 таких учреждений.

"Очень хотелось бы уже через полгода запустить этот Центр. У президента есть большое желание, чтобы такая модель заработала в Украине", - заявил Кулеба.

При этом в Офисе генпрокурора отмечают, что пока "некорректно" называть сроки запуска Центра и ориентировочное количество детей, которые туда могут поместить.

"Мы не можем прогнозировать количество жертв, а также тех, кто согласится на помещение в Центр… Сейчас мы фокусируемся на Киевской области с американской моделью. В среднем будем рассчитывать на возможность оказать помощь около 200 детям в год", - сообщил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.