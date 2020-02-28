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В Минюсте нарабатывают закон о дружественном к ребенку правосудии

Новости » Политика     28.02.2020 - 14:34
В Минюсте нарабатывают закон о дружественном к ребенку правосудии
Иллюстративное фото (УНИАН)

В проекте особое внимание уделено профилактике правонарушений в детской среде

В Министерстве юстиции нарабатывают законопроект о правосудии, дружественном к ребенку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, украинская делегация приняла участие в международной конференции "Справедливость для детей", которая прошла в Сараево, и представила свой опыт в оказании правовой помощи детям.

"В частности, реформу ювенальной юстиции, пробационные сервисы для несовершеннолетних, межведомственный координационный совет по вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних, подготовку проекта закона о правосудии, дружественном к ребенку. А также проект "Программа восстановления для несовершеннолетних, которые являются подозреваемыми в совершении преступления", - указано в сообщении.

Отмечается, что проект восстановительного правосудия для несовершеннолетних стартовал в Украине в начале прошлого года. Сначала он проходил в шести регионах - Донецкой, Одесской, Львовской, Луганской, Николаевской и Харьковской областях, а затем был распространен на всю Украину.

"Одним из приоритетов деятельности Министерства юстиции Украины является принятие закона о правосудии, дружественном к ребенку. Этот законопроект имеет целью создание условий для организации и эффективного функционирования правосудия, дружественного к ребенку, соответствует требованиям Конвенции о правах ребенка и другим международным стандартам в этой сфере", - информируют в Минюсте.

Сообщается также, что особое внимание уделено профилактике правонарушений в детской среде, должному обращению с детьми в конфликте с законом и их социальной реабилитации.

Напомним, Офис генерального прокурора начал подготовку к созданию института ювенальной юстиции в Украине. Отмечалось, что с нового года были расширены полномочия подразделения по защите прав детей и противодействия насилию. Далее должна быть трансформирована вся система ювенальной юстиции.

Как писало РБК-Украина, в сентябре 2017 года сообщалось об открытии 9 центров ювенальной пробации.

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