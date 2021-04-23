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Діти

Стало відомо, коли в Україні розпочне роботу Центр дитячого правосуддя

Автор: Олег Черниш, Ігор Литвиненко

В Україні планують створити перший Центр дитячого правосуддя. Він може заробити вже через півроку.

Про це повідомив уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей".

За його словами, кожна п'ята дитина в Україні стає жертвою різних форм сексуального насильства. При цьому в більшості випадків кримінальні справи не порушуються або не закінчуються обвинувальними вироками. При цьому діти відчувають Додаткові психологічні травми, бо неодноразово допитуються правоохоронцями.

Вирішити цю проблему в Україні планують шляхом створення центру дитячого правосуддя. Перший Центр готуються запустити в держрезиденції "Конча-Заспа" під Києвом. Всього в країні хочуть побудувати близько 100 таких установ.

"Дуже хотілося б вже через півроку запустити цей Центр. У президента є велике бажання, щоб така модель запрацювала в Україні", - заявив Кулеба.

При цьому в офісі генпрокурора зазначають, що поки "некоректно" називати терміни запуску центру і орієнтовна кількість дітей, які туди можуть помістити.

"Ми не можемо прогнозувати кількість жертв, а також тих, хто погодиться на приміщення в Центр... зараз ми фокусуємося на Київській області з американською моделлю. В середньому будемо розраховувати на можливість надати допомогу близько 200 дітям на рік", - повідомив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Нагадаємо, про те, що Міністерство юстиції почало напрацьовувати закон про дружнє до дитини правосуддя, стало відомо ще в лютому 2020 року.

Раніше РБК-Україна писало, що в офісі генпрокурора назвали причини сплеску самогубств і насильства над дітьми в Україні.

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