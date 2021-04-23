Стало відомо, коли в Україні розпочне роботу Центр дитячого правосуддя

За його словами, кожна п'ята дитина в Україні стає жертвою різних форм сексуального насильства. При цьому в більшості випадків кримінальні справи не порушуються або не закінчуються обвинувальними вироками. При цьому діти відчувають Додаткові психологічні травми, бо неодноразово допитуються правоохоронцями.

Вирішити цю проблему в Україні планують шляхом створення центру дитячого правосуддя. Перший Центр готуються запустити в держрезиденції "Конча-Заспа" під Києвом. Всього в країні хочуть побудувати близько 100 таких установ.

"Дуже хотілося б вже через півроку запустити цей Центр. У президента є велике бажання, щоб така модель запрацювала в Україні", - заявив Кулеба.

При цьому в офісі генпрокурора зазначають, що поки "некоректно" називати терміни запуску центру і орієнтовна кількість дітей, які туди можуть помістити.

"Ми не можемо прогнозувати кількість жертв, а також тих, хто погодиться на приміщення в Центр... зараз ми фокусуємося на Київській області з американською моделлю. В середньому будемо розраховувати на можливість надати допомогу близько 200 дітям на рік", - повідомив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.