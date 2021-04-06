Стало известно, чем Украине грозит сотрудничество с белорусским бизнесом

Вместе с тем издание отмечает, что большинству украинских дорожников в ближайшее время следует задуматься над целесообразностью сотрудничества с белорусским бизнесом. Поскольку с 26 апреля могут возобновить свою силу санкции против целого ряда промышленных предприятий Беларуси.

"В частности, они будут касаться коммерческой организации "Белорусский нефтяной торговый дом", концерна "Белнефтехим" и его американского филиала, компаний "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк Стекловолокно". Проблема в том, что "Белнефтехим" (Мозырский НПЗ) является одним из ключевых поставщиков в Украину битума, который используется для приготовления асфальтобетонных смесей", - напоминает УНИАН.

Журналисты также отмечают, что в 2019 году, по данным Госстата, доля импорта битума из Беларуси составила 77%, по России - 8,3%, на прочие страны пришлось 15% поставок.

За первый месяц 2021 доля Беларуси составила 99%. Для нашего северного соседа Украина является ключевым рынком сбыта битума и других продуктов нефтепереработки. Только Мозырский НПЗ, за 11 месяцев 2020 года, экспортировал в Украину 410 тыс. т битума, увеличив этот показатель вдвое, в сравнении с 2019 годом.

"Хотя белорусский битум может быть дешевле на 10-30%, чем другие аналоги, эта дешевизна прямо пропорциональна снижению качества, а значит - уменьшению срока эксплуатации дорог и значительных потерь от их разрушению и необходимости новых ремонтов в перспективе", - говорится в статье.

Также издание напоминает, что белорусские госпредприятия используют дорожную технику исключительно с белорусской регистрацией, которая попадает в Украину в режиме временного ввоза. Это позволяет получать конкурентное преимущество перед украинскими участниками, поскольку им техника обходится минимум на 25-30% дороже из-за импортных пошлин и налогов.

В стоимости проектов от 50% до 60% приходится на асфальтобетонные смеси, которые более чем на 70% зависят от импортного битума, основным поставщиком которого является Беларусь.

"При таком подходе государство не получает главного эффекта от вложений в дорожное строительство. По оценкам экспертов, по классической схеме не менее 60% инвестированных средств в дороги должны возвращаться в бюджет через налоги и зарплаты... Но в случае с белорусскими - как и любыми другими неукраинскими компаниями - предполагать, что 5 млрд грн, выигранных на тендерах, превратятся хотя бы в 15 млрд грн для экономики страны - не приходится", - говорится в материале.