Стало известно, как Украина может ратифицировать соглашение о соцобеспечении с Германией

Президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава ВР Руслан Стефанчук должны обеспечить ратификацию соглашения о социальном обеспечении с Германией, чтобы улучшить положение украинцев, которые выехали в эту страну.

На сегодня только по официальным данным в Германии находятся 0,5 млн украинцев. Из них около 150 тыс. проживало в стране еще до начала войны, еще около 350 тыс. - беженцы, которые уехали из Украины после начала вторжения России.

Однако реальное число украинцев там может быть существенно больше, поскольку неизвестно, сколько наших сограждан не зарегистрировались в Германии.

Несмотря на то, что в Германии, как и в других странах Европы, сейчас украинцам предоставляют временную защиту, помощь с поиском жилья, выплаты и обеспечения для покрытия средств на жизнь и лечение, вопросы пенсионного обеспечения и страхования от несчастного случая на производстве не решены, ведь Украина до сих пор не ратифицировала соглашение с Германией о социальном обеспечении.

Это соглашение вместе с договоренностями по его реализации, были заключены еще 7 ноября 2018 года. Немецкий Бундестаг ратифицировал ее 13 ноября 2019 года, но Верховная рада до сих пор не завершила необходимые внутренние процедуры, необходимые, чтобы соглашение вступило в силу. Формальная причина этого - отсутствие денег. Неизменной эта позиция оставалась и по сей день.

При этом Украина имеет ряд аналогичных соглашений о социальном обеспечении с такими государствами Европейского Союза, как Болгария, Эстония, Испания, Латвия, Литва, Словакия, Чехия, Португалия, Польша.

"То есть деньги на реализацию соглашений с этими странами были, а именно с Германией, почему-то не находились. И теперь те украинцы, которые уехали в эти страны, могут рассчитывать на поддержку своего государства, а вот украинцы в Германии - нет", - говорится в статье.

При этом ратификация соглашения будет иметь сразу ряд положительных последствий для украинцев в Германии: будет стимулировать их официальное трудоустройство, обеспечит защиту от несчастных случаев на производстве, позволит получать заработанные в Украине пенсии при чем сразу в евро, их работа в Германии будет учтена для исчисления страхового стажа и пенсий украинцев, а приобретенный в Украине стаж также будет учитываться для исчисления соответствующих выплат в Германии.

Кроме того, предусмотренные соглашением возможности по зачислению стажа работы будут стимулировать украинцев возвращаться в Украину после окончания войны, ведь они будут понимать, что их работа в Германии не пропадет даром.

В связи с этим, по мнению журналистов, президент, премьер-министр, глава ВР, председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов и другие представители власти должны сделать все должное, чтобы ратифицировать соглашение, обеспечить поддержку украинцев в Германии и стимулировать их дальнейшее возвращение домой.