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Стало відомо, як Україна може ратифікувати угоду про соцзабезпечення з Німеччиною

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Середа 20 квітня 2022 15:21
Стало відомо, як Україна може ратифікувати угоду про соцзабезпечення з Німеччиною Фото: Україна може допомогти ратифікувавши угоду про соцзабезпечення з Німеччиною (Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Президент Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль і голова ВР Руслан Стефанчук мають забезпечити ратифікацію угоди про соціальне забезпечення з Німеччиною, щоб покращити становище українців, які виїхали до цієї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю ДС.

На сьогодні лише за офіційними даними в Німеччині перебувають 0,5 млн українців. З них близько 150 тис. проживало в країні ще до початку війни, ще близько 350 тис. - біженці, які виїхали з України після початку вторгнення Росії.

Однак реальна кількість українців там може бути суттєво більшою, оскільки невідомо, скільки наших співгромадян не зареєструвалися в Німеччині.

Попри те, що в Німеччині, як і у інших країнах Європи, наразі українцям надають тимчасовий захист, допомогу з пошуком житла, виплати та забезпечення для покриття коштів на життя та лікування, питання пенсійного забезпечення і страхування від нещасного випадку на виробництві не вирішені, адже Україна досі не ратифікувала угоду з Німеччиною про соціальне забезпечення.

Ця угода разом з домовленостями щодо її реалізації, були укладені ще 7 листопада 2018 року. Німецький Бундестаг ратифікував її 13 листопада 2019 року, але Верховна рада досі не завершила необхідні внутрішні процедури, необхідні, щоб угода набула чинності. Формальна причина цього - відсутність грошей. Незмінною ця позиція залишалась й донині.

Стало відомо, як Україна може ратифікувати угоду про соцзабезпечення з Німеччиною

При цьому Україна має низку аналогічних угод про соціальне забезпечення з такими державами Європейського Союзу, як Болгарія, Естонія, Іспанія, Латвія, Литва, Словаччина, Чехія, Португалія, Польща.

"Тобто гроші на реалізацію угод з цими країнами були, а саме з Німеччиною, чомусь не знаходились. І тепер ті українці, які виїхали до цих країн, можуть розраховувати на підтримку своєї держави, а от українці в Німеччині - ні", - йдеться в статті.

При цьому ратифікація угоди матиме одразу низку позитивних наслідків для українців в Німеччині: стимулюватиме їхнє офіційне працевлаштування, забезпечить захист від нещасних випадків на виробництві, дозволить отримувати зароблені в Україні пенсії при чомуодразу в євро, їхня робота в Німеччині буде врахована для обчислення страхового стажу і пенсій українців, а набутий в Україні стаж також буде враховуватися для обчислення відповідних виплат в Німеччині.

Крім того, передбачені угодою можливості щодо зарахування стажу роботи стимулюватимуть українців повертатися в Україну після закінчення війни, адже вони розумітимуть, що їхня робота в Німеччині не пропаде дарма.

У зв’язку з цим, на думку журналістів, президент, прем’єр-міністр, голова ВР, голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів та інші представники влади мають зробити все належне, щоб ратифікувати угоду, забезпечити підтримку українців в Німеччині і стимулювати їхнє подальше повернення додому.

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