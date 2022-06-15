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Стало известно, когда Украина получит американские РСЗО

Фото: стало известно, когда Украина получит американские РСЗО (bundeswehr)
Автор: Евгений Прокопенко

Реактивные системы залпового огня HIMARS вместе с боеприпасами и обученным расчетом будут переброшены в Украину до конца июня.

Об этом на брифинге в штаб-квартире НАТО в Брюсселе сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Он не уточнил, о каком количестве РСЗО идет речь.

Милли также сказал, что США и их союзники научили 60 украинских военнослужащих на HIMARS и 420 - на гаубицях M777, а также на бронетранспортерах и беспилотных авиационных системах.

Он сказал, что международное сообщество предоставило 97 000 противотанковых систем - больше, по словам генерала, чем танков в мире.

Напомним, в США рассказали о новом пакете оборонной поддержки Украины. Он включает артиллерию, ракетные системы, вооружение береговой обороны.

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