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Стало відомо, коли Україна отримає американські РСЗВ

Фото: стало відомо, коли Україна отримає американські РСЗВ (bundeswehr)
Автор: Євгеній Прокопенко

Реактивні системи залпового вогню HIMARS разом із боєприпасами та навченим розрахунком будуть перекинуті в Україну до кінця червня.

Про це на брифінгу в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Він не уточнив, про яку кількість РСЗВ йдеться.

Міллі також сказав, що США та їхні союзники навчили 60 українських військовослужбовців на HIMARS та 420 - на гаубицях M777, а також на бронетранспортерах та безпілотних авіаційних системах.

Він сказав, що міжнародне співтовариство надало 97 000 протитанкових систем - більше, за словами генерала, ніж танків у світі.

Нагадаємо, у США розповіли про новий пакет оборонної підтримки України. Він включає артилерію, ракетні системи, озброєння берегової оборони.

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