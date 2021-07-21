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Стало известно, что было в сумке, которую сегодня обезвредили в аэропорту "Львов"

Автор: Дмитрий Левицкий

В международном аэропорту "Львов" сегодня пришлось обезвредить забытую подозрительную сумку. Однако в результате выяснилось, что взрывчатки в сумке не было.

Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе полиции Львовской области.

Правоохранители установили женщину, которая была владелицей забытой сумки. Владелица рассказала, что в сумке был ноутбук. Женщине ничего не угрожает.

"Установлена личность женщины, которая забыла в аэропорту сумку. Ей ничего не угрожает. Человек случайно забыл сумку. По ее словам, там был ноутбук", - сказали в полиции.

Уголовное дело правоохранители по данному факту не открывали.

"Незачем открывать, человек забыл сумку. Там не было взрывчатки. Ничего не произошло, но полиция должна была проверить информацию о подозрительном предмете. Сумка была обезврежена, потому что для ее проверки была угроза", - добавили правоохранители.

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